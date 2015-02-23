اللواء فيروز آبادي: أنا مسؤول الحرب مع أمريكا وليس المفاوضات

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء حسن فيروزآبادي بان المحادثات النووية تجري مع اميركا في ضوء سماح قائد خامنئي بذلك، وقال “أنا مسؤول الحرب مع اميركا وليس التفاوض معها”.

> وعلى هامش الملتقى السادس عشر للوقاية من الجريمة المنعقد بطهران اليوم الاثنين، قال اللواء فيروزآبادي في تصريح للصحفيين، بامكاننا ان تكون لنا مفاوضات (مع اميركا) لان قائد الثورة الاسلامية سمح بذلك وهذه قضية سياسية متداولة في العالم وتتم في اطار الدبلوماسية العالمية وتقوم وزارة الخارجية بالتفاوض بما حدده واجازه سماحته.

وفي الرد على سؤال حول امكانية الاتفاق مع اميركا قال، أنا مسؤول الحرب مع اميركا وليس المفاوضات معها ولا يمكنني ابداء الراي حول هذا الموضوع.

وبشان التكنولوجيا النووية للبلاد قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة، ان الطاقة النووية تعتبر قضية تكنولوجية وتقدما علميا وخطوة واسعة بين الخطوات الواسعة لعلماء ومبدعي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر اللواء فيروزآبادي، المرحلة الراهنة للثورة الاسلامية مرحلة التطور العلمي والتكنولوجي واضاف، لقد تجاوزنا مراحل التطور الانساني والاجتماعي والسياسي والثقافي ووصلنا الى مرحلة التطور العلمي والتكنولوجي.

واشار رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى تنظيم داعش الارهابي وقال، ان ظاهرة داعش حركة ارهابية تم ايجادها ضد جيراننا في العراق وسوريا وسائر الدول الاسلامية وهي في الحقيقة آفة اوجدها الصهاينة والبريطانيون والاميركيون في العالم الاسلامي، وتستخدم اليوم كاداة استكبارية بسبب عدم امتلاكها مبادئ علمية وعقلية راسخة وتنتهج سلوكا بالغ العنف والقسوة.