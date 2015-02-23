وزير الدفاع الأمريكي يتوعد “الدولة” بهزيمة نهائية

وعد وزير الدفاع الاميركي الجديد اشتون كارتر الاثنين بالحاق “هزيمة نهائية” بتنظيم “داعش”، وذلك فيما يعقد اجتماع في قاعدة اميركية في الكويت مع قادة عسكريين ودبلوماسيين بهدف البحث في متسجدات الحرب على المتطرفين.

وبعد ايام فقط من استلامه مهامه، يجتمع وزير الدفاع الاميركي مع حوالى عشرين قائدا عسكريا وسفيرا ومسؤولا في اجهزة المخابرات، وذلك في قاعدة عريفجان في صحراء الكويت.

وقال كارتر متوجها الى القوات الاميركية في القاعدة قبيل انطلاق الاجتماع، ان الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة “يدفع (تنظيم الدولة الاسلامية) بفاعلية بعيدا عن الكويت وعن اماكن اخرى”.

واضاف “لا يكن لديكم شك ابدا باننا سنلحق بهم هزيمة نهائية”.

واشار كارتر الى انه دعا الى الاجتماع مع المسؤولين العسكريين والمدنيين “للجلوس حول طاولة والتحدث عن سائر ابعاد هذه الحملة”.

ولن تشمل المحادثات فقط الحرب في سوريا والعراق حيث ينفذ الائتلاف ضربات يومية بقيادة الولايات المتحدة، بل ستشمل نطاقا اقيليما اوسع بحسب الوزير.

وقال في هذا السياق ان “داعش لا يشكل خطرا على العراق وسوريا فقط، انه خطر على نطاق اوسع في المنطقة”.