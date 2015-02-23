بالصور.. بدء المؤتمر الاقتصادى للغرفة “الإيطالية” فى القاهرة‎

بدأ منذ قليل المؤتمر الاقتصادى للغرفة التجارية “الإيطالية” بالقاهرة، بحضور السفير الإيطالى، ووزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، وعدد من المسؤولين الإيطاليين.

وقال السفير الإيطالى ماوريتسو ماساري خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن مصر تسير على الطريق الصحيح، وإن انعقاد مؤتمر الغرفة التجارية الإيطالية بمصر قبل إنعقاد المؤتمر الأقتصادى العالمى بشرم الشيخ يعد دلالة واضحة على ما تحققه مصر من تقدم.

كما قام المسؤلين الإيطاليين بعرض فيلم عن الإنجازات التى حققتها إيطاليا على مستوى الصناعة والتجارة العالمية حتى الأن.

المراسل : بكر الشرقاوى