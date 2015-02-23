بالصور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل والد شهيد الشرطة فى «تفجير حافلة الجنود برفح»

استقبل اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، المواطن أحمد إبراهيم محمد موسى ندا والد الشهيد إبراهيم المجند بالشرطة العسكرية والذى استشهد وراح ضحية للحادث الإرهابى الأليم فى أحداث تفجيرات حافلة الجنود التى وقعت برفح بشمال سيناء فى 20 نوفمبر من العام قبل الماضى 2013 .

وخلال لقاء المحافظ مع والد الشهيد الراحل، استمع المحافظ إلى المطالب الخاصة بمواطنى وأهالى قرية الحمادات مسقط رأس الشهيد الراحل والتى نقلها والده إلى المحافظ والتى كان على رأسها المطالبة باستعجال البدء فى تنفيذ مشروع انشاء محطة وشبكة الصرف الصحى الخاصة بالقرية ومشروع الكوبرى على مصرف الوادى بمدخل القرية، وقد وعد المحافظ بالعمل على تلبية مطالب واحتياجات المواطنيين والأهالى بالمنطقة فى اطار الامكانيات المتاحة .

وقال طاهر إنه أصدر تعليمات بسرعة متابعة الإجراءات التنفيذية للبدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى وانشاء الشبكة الخاصة بقرية الحمادات التابعة لقرية أبوعطوة بمركز ومدينة الاسماعيلية والمدرجة ضمن خطة المحافظة ومشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لهذا العام والمنتظر البدء فى تنفيذها لاسيما بعد أن تم استصدار قرارات التخصيص بالأرض المخصصة لانشاء المشروع الذى طال انتظاره لسنوات طويلة لخدمة أهالى ومواطنى المنطقة .

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