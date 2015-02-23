“البلتاجى” يكلف محاميو الإخوان برفع دعوى قضائية ضد جامعة “الأزهر” بسبب فصله منها

قال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان إن محمد البلتاجى أستاذ الطب بجامعة “الأزهر” والمتهم فى عدد من القضايا ،إذ تم فصله من الجامعة أمس الأول وطلب منه أثناء وجوده بالقفص الزجاجى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤلى جامعة الأزهر.

وجاء ذلك خلال محاكمته وآخرين فى قضية “الهروب من وادى النطرون” والمتورط فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 متهماً من ضمنهم “رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى”، وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة “حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبنانى باقتحام السجون وتهريب المساجين واختطاف الضباط بسيناء أبان ثورة يناير .