النيابة العامة تنفي قرار الداخلية بإخلاء سبيل مجموعة الـ “34″

أكدت النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم أنه لم يصدر قرار من وزير الداخلية بإخلاء سبيل مجموعة الـ 34 وقت الأحداث وقدمت الخطاب الوارد بذلك الشان.

وقال المحامي أسامة الحلو إن بذلك يكون المذكرة المقدمة من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق تكون مزورة لأنه ذكر فيها أن هناك قرار من وزير الداخلية بتاريخ 8 فبراير 2011 عن المعتقلين ” 34 ” فإن هذا الرد يقطع هذة المذكرة وإثبات معلومات غير صحيحة وهي مذكرة “مزورة”.

وطالب الحلو باستبعاد شهادة اللواء عبد الرحمن التي أدلي بها أمام المحكمة للتزوير الوارد فيها ،وكذلك استخدام المحكمة لحقها القانوني في توجيه الشهادة الكاذبه له وتقديم مستندات “مزورة”.

يذكر أن هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم،” رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى” وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة “حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبنانى .

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.