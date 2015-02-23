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الخميس.. الجامعة العربية تنظم اجتماعا تحضيريا لإطلاق العقد العربى لمنظات المجتمع المدنى

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الخميس.. الجامعة العربية تنظم اجتماعا تحضيريا لإطلاق العقد العربى لمنظات المجتمع المدنى الخميس.. الجامعة العربية تنظم اجتماعا تحضيريا لإطلاق العقد العربى لمنظات المجتمع المدنى
تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال - إدارة منظمات المجتمع المدنى) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يوم الخميس المقبل، الاجتماع الثانى على مستوى الخبراء يوم برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وذلك فى إطار التحضير لإطلاق العقد العربى لمنظمات المجتمع المدنى ٢٠١٥ - ٢٠٢٥ والذى يهدف إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق أهداف أجندة ما بعد ٢٠١٥ وتعظيم دورها من خلال المشاركة الفاعلة فى التنمية المستدامة .

وأفاد بيان صحفى صدر عن الجامعة العربية اليوم بأن الاجتماع سيشارك فيه خبراء فى مجال المجتمع المدنى من عدة دول عربية، وذلك لمناقشة برنامج العقد وإعلان العقد، تمهيدا لإطلاقه على هامش القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التى ستعقد فى تونس خلال العام الحالى .

وكان الاجتماع الأول عقد يومى ٢٥ و٢٦ يونيو ٢٠١٤ بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تمت بلورة الورقة المفاهيمية للعقد وتحديد مبادئه وأهدافه.

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مصر 365