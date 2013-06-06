إصابة 15شخص بينهما ضابطي شرطة وفرد أمن في مواجهات بين عشرات البلطجية بقويسنا

اندلعت مساء أمس الاربعاء مواجهات دامية ين قوات الامن وعشرات البلطجية من قرية منشأة أبو ذكري مركز قويسنا وقوات الامن بعد قيام البلطجية بقطع مدخل المنطقه الصناعية بقويسنا أمام المجزر الالي ومصنع الطوب من الاتجاهين مستخدمين الاسلحة النارية والخرطوش والاسلحة البيضاء والشوم وقاموا بإشعال النيران في اطارات السيارات وقاموا بترويع المارة .

وعلى الفور أنتقلت قوات الامن براسة اللواء أحمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية واللواء مجدي سابق مساعد المدير للأمن العام وعدد كبير من قيادات البحث الجنائي وقيادات مركز شرطة قويسنا وتشكيلين من قوات الأمن المركزي للتعامل مع البلطجية واعادة فتح الطريق فيما قام البلطجية بمبادرة قوات الامن باطلاق الاعيرة النارية والخرطوش صوب أفراد الامن مما نتج عنه اصابة النقيب حازم النضار والملازم أول عمرو مصطفى كامل والمخبر السري هاني اسماعيل محمود من قوة مركز شرطة قويسنا وحودث تلفيات بسيارة شرطة المركز فيما ردت عليهم قوات الامن باطلاق النار والغاز المسيل للدموع ونجحت قوات الامن في تفريق البلجية الذين فر أغلبهم واحتمى عدد منهم بالمجزر الالي وواصلوا اطلاق الاعيرة النارية مما أدى الى الى أصابة 12 شخص جميعهم من عمال المجزر فيما نجحت قوات الامن في القبض على 9 من المسلحين وهم ” أحمد سليمان سلامه _ صباح سعيد نصر _ حسن السيد عليوة _ حسن سالم سليمان _ باسم سالم سلامة _ فرج صالح _ محمود أحمد عياد _ حسن حمدي محمد _ اسلام فوزي ابراهيم ” وبحوزتهم عدد من الاسلحة الالية والخرطوش والاسلحة البيضاء وتم ضبط 8 دراجات بخارية أستخدما البلطجية .

تم نقل المصابين الى مستشفى قويسنا العام لتلقي العلاج ونجحت قوات الامن في إعادة فتح مدخل المنطقة الصناعية وأخماد النيران وتواصل قوات الامن ملاحقة البلطجية الهاربين تم تحرير محضر رقم 15977 جنح مركز قويسنا وتم احالة المتهمين الى نيابة قويسنا التي أمرت بحبسهم أربعة ايام على ذمة التحقيق .