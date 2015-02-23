تأجيل محاكمة 51 متهمًا بقضية اقتحام سجن بورسعيد لـ 15 مارس

قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة لتأجيل رابع جلسات محاكمة 51 متهماً فى قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط “أحمد البلكى” وأمين شرطة “أيمن العفيفى” ،و40 آخرين فى بورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين، لجلسة 15 مارس المقبل, مع استمرار حبس المتهمين.

كما أمرت المحكمة بطلب حضور كل من اللواء أحمد فتحى وكيل مصلحة السجون, والمسؤل عن سجن بورسعيد، والعميد إبراهيم سليمان، مدير السجن العمومى، ومدير أمن بورسعيد وقت الأحداث، ومأمور قسم شرطة الكهرباء، ومأمور قسم شرطة الشرق, وتكليف الدكتور السيد المصرى بتقديم الدفاتر الثابت بها المصابين والمتوفين وإشارات نقلهم.

واستمعت المحكمة إلى أقوال كل من العميد أحمد فاروق رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد, والدكتورة أمينة أبو هيبة الطبيبة الشرعية التى عاينت جثامين 6 قتلى, والدكتور السيد المصرى رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن، وبهاء الدين فؤاد توفيق، وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.

وكانت النيابة العامة ،قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.