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مد أجل النطق بالحكم على رئيس محكمة استئناف طنطا لإهانته نادى “القضاة”

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مد أجل النطق بالحكم على رئيس محكمة استئناف طنطا لإهانته نادى “القضاة” مد أجل النطق بالحكم على رئيس محكمة استئناف طنطا لإهانته نادى “القضاة”

قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص مد أجل النطق بالحكم على المستشار وليد الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، فى اتهامه بإهانة مجلس إدارة نادي “القضاة”، والتعليق على الأحكام القضائية ضد رموز نظام مبارك لجلسة 7 مارس المقبل.

وكان رئيس نادي قضاة ، المستشار أحمد الزند، قد قدم شكوى لمجلس القضاء الأعلى، يتهم فيها المستشار وليد الشافعي، بإهانة نادي القضاة عن طريق تصريحات أدلى بها للعديد من وسائل الإعلام، إذ وصف خلالها رئيس النادي بـ”الساعي” الذي يقدم الشاي والقهوة.

وذكر الزند، أن المستشار الشافعي تدخل بالمخالفة للقانون في أحكام القضاء، بأن وصف محاكمة مبارك بـ”المهزلة” في تاريخ القضاء المصري، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يستخدم دوائر جديدة تحت مسمى “الإرهاب” للتنكيل بمعارضيه.

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