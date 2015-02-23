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إيران تنتقد اتفاقية “تدريب وتجهيز″ المعارضة السورية

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إيران تنتقد اتفاقية “تدريب وتجهيز″ المعارضة السورية إيران تنتقد اتفاقية “تدريب وتجهيز″ المعارضة السورية

المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية “مرضية أفخم”، اتفاقية “تدريب وتجهيز″ المعارضة السورية، التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، واعتبرتها “انتهاك سافر للقوانين الدولية”.

وقالت أفخم إن الاتفاقية تكرر الأخطاء الاستراتيجية التي أدت إلى تهيئة المجال لظهور داعش والتنظيمات الإرهابية المماثلة. وأضافت أفخم أن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول على تطبيق السياسات الخاطئة وتكرار الأخطاء الاستراتيجية، سيؤدي إلى مقتل المزيد من الأبرياء.

ووقعت اتفاقية “تدريب وتجهيز″، لتدريب وإعداد عناصر من المعارضة السورية، بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، في 19 فبراير الجاري، في مقر وزارة الخارجية التركية بأنقرة؛ حيث وقّع عن الطرف التركي، مستشار وزارة الخارجية “فريدون سينيرلي أوغلو”، بينما وقع عن الطرف الأمريكي، سفير الولايات المتحدة في أنقرة، “جون باس″.

وصرح وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، أن عناصر المعارضة السورية التي سيتم تدريبها وتجهيزها، ستحارب قوات النظام السوري، وتنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تنشط في سوريا.

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