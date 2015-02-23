بالفيديو - ناني ينهمر في البكاء بعدما سجل هدفا صاروخيا

انهمر الجناح البرتغالي لويس ناني في البكاء بعدما سجل هدفا عالميا أمام جل فيسينتي في فوز فريقه سبورتينج لشبونة 2-0 بمسابقة الدوري.

لاعب مانشستر يونايتد السابق سجل هدفا أكثر من رائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من على بعد 30 مترا، بكى بعدها بشدة وسط زملائه اللاعبين.

وقال صاحب الـ28 عاما للصحفيين بعد المباراة: "إنه هدف مثل أي هدف أخر سجلته قبل ذلك".

وأضاف "فكرت في نفسي وما مررت به في حياتي.. إنه أمر شخصي لا أحد يعرفه".

وكان اللاعب الدولي البرتغالي قد فاز بـ11 بطولة مع مانشستر يونايتد.. إذ يلعب معارا لسبورتينج من فريق الشياطين الحمر منذ الصيف الماضي.

ويحتل سبورتنج المركز الثالث حاليا في الدوري البرتغالي بفارق تسع نقاط عن بنفيكا المتصدر.

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