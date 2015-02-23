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بعد هدفه أمام إلتشي.. رونالدو ثالث هدافي ريال مدريد عبر التاريخ

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بعد هدفه أمام إلتشي.. رونالدو ثالث هدافي ريال مدريد عبر التاريخ بعد هدفه أمام إلتشي.. رونالدو ثالث هدافي ريال مدريد عبر التاريخ

أصبح كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ثالث أكثر لاعب في تاريخ النادي تسجيلا للأهداف بعدما سجل هدفا في مباراة الأحد أمام إلتشي.

وسجل أفضل لاعب في العالم الهدف الثاني أمام إلتشي في لقاء انتهى 2-0 لصالح ريال مدريد متصدر الليجا، إذ نجح الميرنجي في زيادة الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني برشلونة.

وكان هذا الهدف هو رقم 290 لرونالدو مع ريال مدريد، إذ تخطى به كارلوس سانتيا مهاجم النادي في السبعينيات والثمانينيات والذي أحرز 289 هدفا مع الفريق.

وأصبح رونالدو على بعد 33 هدفا من صاحب الرقم القياسي راؤول جونزاليس والذي سجل 323 هدفا لريال مدريد.. فيما يحتل الراحل المخضرم ألفريدو دي ستيفانو المركز الثاني برصيد 305 هدفا.

ويتفوق رونالدو على كل مهاجمي ريال مدريد عبر التاريخ من حيث المعدل التهديفي.. إذ خاض مع الفريق حتى الآن 281 مباراة، مما يعني معدل تهديفي قدره 1.03 هدفا للمباراة الواحدة.. ويأتي بعده فرانك بوشكاش بمعدل قدره 0.92.

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