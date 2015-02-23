أنشيلوتي: خسارة برشلونة فاجأت الجميع

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن الخسارة التي تعرض لها منافسه برشلونة في مسابقة الدوري فاجأت الجميع بعد أدائه الرائع في المباريات الأخيرة.

وكان برشلونة قد خسر مباراته الأخيرة بالدوري على ملعبه 1-0 أمام مالاجا مانحا متصدر البطولة ريال مدريد فرصة زيادة الفارق، وهو مانجح فيه أنشيلوتي مساء الأحد بالفوز على إلتشي 2-0.. إذ أصبح الفارق بين الفريق الملكي ووصيفه أربع نقاط في صراع "الليجا" هذا الموسم.

قال المدرب الإيطالي بعد المباراة للصحفيين: "كانت مباراة مهمة بعد ما حدث لمنافسنا التقليدي برشلونة".

واستدرك "خسارة برشلونة فاجأت الجميع بالتأكيد، نظرا للمستوى الذي قدموه في المباريات الأخيرة".

وأضاف "نحن متصدرون الآن.. ولكن كما قلت مسبقا، اللقب سيحسم في أخر مباراة من الموسم".

وكان صاحب الـ55 عاما قد خاض مباراته رقم 100 مع ريال مدريد مساء الأحد أمام إلتشي، إذ تولى مهمة تدريب الفريق الملكي مطلع الموسم الماضي.. ونجح في اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخ النادي الإسباني.