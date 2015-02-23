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كاسياس: إسكو هو نجم إسبانيا القادم

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كاسياس: إسكو هو نجم إسبانيا القادم كاسياس: إسكو هو نجم إسبانيا القادم

أشاد إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد بزميله في الفريق إسكو ألاركون، مؤكدا أنه سيكون اللاعب الإسباني الأهم في السنوات القادمة.

كاسياس والذي خاض مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، أكد أن إسكو ينتظره مستقبل كبير بعد أدائه المذهل في المباريات الأخيرة.. إذ صنع الهدف الثاني لكريستيانو رونالدو في فوز الميرنجي مساء الأحد 2-0 على مضيفه إلتشي.

تحدث قائد منتخب إسبانيا لقناة (كانال بلوس) الفرنسية قائلا: "إسكو سيكون اللاعب الأهم في الكرة الإسبانية بالسنوات القادمة".

وأضاف "نحن سعداء بوجوده، ولكن عليه توخي الحذر، التركيز في المباريات، وأخذ الأمور خطوة بخطوة.. الإشادة الكثيرة قد تقلل أحيانا من مستوى اللاعبين".

وعن خوض صاحب الـ33 عاما لمباراته رقم 500 بـ"الليجا" قال: "أنا سعيد بوصولي لهذا الرقم".

وأضاف "مع فريق آخر، قد يصعب الوصول لهذا الرقم.. أتمنى المزيد مع ريال مدريد".

ويبقى نجم ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس هو صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات مع الفريق ببطولة الدوري.. إذ خاض 550 مباراة بقميص النادي الملكي.

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