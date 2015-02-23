صحف إيطاليا: صلاح أمسك بقرني الثور، ولكن فيورنتينا فرط في الفوز

أشادت الصحف والمواقع الإيطالية بأداء الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه فيورنتينا، في مباراة الدوري التي انتهت بالتعادل 1-1 مع تورينو، وسجل خلالها هدف الفيولا الوحيد.

ووصفت الصحف تعادل فيورنتينا بالمخيب بعد أن تقدم بهدف صلاح في الدقيقة 85، إذ سجل اللاعب المعار من تشيلسي هدفه الثاني مع الفريق بعد إحرازه للهدف الأول في فوز الفيولا 3-1 على مضيفه ساسولو بالدوري.

فكانت العناوين كالتالي:

- كوريير ديلو سبورت: هدف صلاح لم يكفي فيورنتينا

وقامت الصحيفة بتسليط الضوء على هدف صلاح الذي منح فيورنتينا فرصة الفوز بالمباراة.

- لاريبوبليكا: صلاح فك طلاسم المباراة ولكن فايفز تعادل لتورينو

وأشادت الصحيفة بالدور الذي قام به صلاح مع فيورنتينا فور دخوله أرضية الملعب في الدقيقة 66.

- موقع فيولا نيوز: فيورنتينا أضاع الفوز بعد هدف صلاح

سلط الموقع الضوء على تفريط فيورنتينا في تقدمه بهدف صلاح.

- فيورنتينا دوت أي تي: صلاح أمسك بقرني الثور، ولكن الأمر كان وهما

شبه موقع جماهير فيورنتينا محمد صلاح بمصارع الثيران الذي تمكن من الإمساك بقرني الثور، ولكن الأمر لم يدم طويلا بسبب تعادل تورينو بعدها بدقيقتين.

ووصفت صحيفة (جارديان) الإنجليزية هدف صلاح بالمترجم لسيطرة فيورنتينا على المباراة ضد منافسه تورينو.