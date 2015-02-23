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أنشيلوتي يتفوق على مورينيو بعد أول 100 مباراة مع ريال مدريد

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أنشيلوتي يتفوق على مورينيو بعد أول 100 مباراة مع ريال مدريد أنشيلوتي يتفوق على مورينيو بعد أول 100 مباراة مع ريال مدريد

بتحقيقه للفوز رقم 78 مع ريال مدريد مساء الأحد ضد إلتشي، أصبح كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب في تاريخ النادي من ناحية النتائج بعد خوض أول 100 مباراة.

وتفوق أنشيلوتي بذلك على مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو..الذي حقق 77 فوزا من أول 100 مباراة مع ريال مدريد.. ويأتي بعدهم ميجيل مونوز مدرب النادي في الستينيات بـ70 فوزا.

وحقق كارلو أنشيلوتي حتى الآن أربعة ألقاب مع ريال مدريد هي.. دوري أبطال أوروبا، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وخسر المدرب الإيطالي 12 مباراة فقط من الـ100، وتعادل في 10 مناسبات.

ولعب صاحب الـ55 عاما معظم مبارياته في بطولة الدوري، إذ خاض فيها 62 مباراة.

ولعب في دوري الأبطال 20 مباراة، كأس إسبانيا (13)، كأس العالم للأندية (2)، كأس السوبر الإسبانية (2)، ومباراة وحيدة في كأس السوبر الأوروبية.

وتعتبر نسبة فوز أنشيلوتي بالمباريات مع ريال مدريد هي الأعلى في تاريخه، إذ تبلغ 78%.. وبعد الفريق الملكي يأتي باريس سان جيرمان، إذ حقق المدرب الإيطالي الفوز معه في 63.64% من المباريات.

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