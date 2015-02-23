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أبيدال: باريس سان جيرمان سيكون تحديا جديدا لميسي

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أبيدال: باريس سان جيرمان سيكون تحديا جديدا لميسي أبيدال: باريس سان جيرمان سيكون تحديا جديدا لميسي

أكد اللاعب الفرنسي المعتزل إريك أبيدال أن الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة بإمكانه الانتقال لباريس سان جيرمان إذا أراد تحديا جديدا.

ويرى أبيدال ظهير برشلونة المعتزل أن باريس سان جيرمان قد يكون مكانا مناسبا للساحر الأرجنتيني بعد فوزه بكل البطولات الممكنة مع البلوجرانا.

صرح لاعب البلوجرانا السابق لقناة (تيلي فووت) الفرنسية: "بعد فوزه بكل البطولات مع برشلونة، قد يخوض ميسي تحديا جديدا من أجل تحقيق إنجازات أخرى".

وأضاف "من الممكن انتقاله لباريس سان جيرمان.. النادي الفرنسي يمتلك العديد من اللاعبين الممتازين حاليا ولديه طموح كبير.. قد يكون مكانا ملائما لميسي".

ويخوض ميسي حاليا موسمه الـ11 مع برشلونة.. إذ نجح الدولي الأرجنتيني أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإسباني، والهداف الأول في تاريخ دوري أبطال أوروبا بتسجيله 75 هدفا حتى اللحظة.

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