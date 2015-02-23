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كومباني: مواجهة ستوك سيتي أقوى من برشلونة

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كومباني: مواجهة ستوك سيتي أقوى من برشلونة كومباني: مواجهة ستوك سيتي أقوى من برشلونة

أكد فينسنت كومباني مدافع مانشستر سيتي أن مباراة ستوك سيتي بالدوري أقوى مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

ويرى كومباني أن المباراة أمام ستوك أصعب من نظيرتها أمام برشلونة بسبب العامل البدني، إذ أكد الدولي البلجيكي أنه يتطلع لمواجهة البلوجرانا.

وسيستضيف سيتي فريق برشلونة مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد بإنجلترا.

قال صاحب الـ28 عاما للصحفيين: "قدرات برشلونة بعيدة تماما عن الالتحامات البدنية القوية".

واستدرك "من الممكن أن تلعب مباريات أقوى.. تحتاج القوة البدنية مثل مواجهتك لفريق ستوك سيتي على سبيل المثال".

وأضاف"برشلونة فريق مميز جدا به لاعبين رائعين..هم أكثر فريق بالعالم يمتلك لاعبين بإمكانهم إنهاء المباريات بلمسة ساحرة.. وأنا ألعب كرة القدم من أجل هذه المباريات.. هذه ما أريده".

وتابع "المباراة القادمة مصيرية.. وقد تكون ليلة رائعة إذا أديت بشكل جيد، لذا علينا الاستعداد، وأعتقد أن الجميع جاهز لتلك المواجهة.. لسنا خائفين من برشلونة".

وأتم "نريد مواجهتهم..هذه هي المرة الثانية على التوالي..لذا لا يوجد شيء يستدعي القلق..الأمر يتعلق بمستوى الفريق في المباراة".

وستكون مباراة الثلاثاء المقبل هي المواجهة الثانية على التوالي بين الناديين بعد أن تقابلا الموسم الماضي في نفس المرحلة من دوري الأبطال..وقتها فاز برشلونة 2-0 في إنجلترا و2-1 على ملعب كامب نو.

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