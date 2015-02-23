أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن مركز الاتصال التابع لها تلقى مليونين و683 ألفا و993 مكالمة أجراها عملاؤها خلال العام الماضي 2014 ، وأن زمن الاستجابة غطى 80 % من إجمالي المكالمات الواردة بواقع مليونين و106 آلاف و252 مكالمة خلال الزمن المستهدف لكل مكالمة وهو ( 20 ) ثانية، وأن المركز تلقى أيضا 51 ألفا و239 بلاغا عن المفقودات أهمها استرجاع طفل رضيع نسيه ذووه في مركبة أجرة، وأن عدد التراخيص المنجزة من خلاله بلغت للعام نفسه 20 ألفا و244 معاملة، وأن بلاغات نظام (مدينتي) وصلت إلى 19 ألفا و772 بلاغا.

وتفصيلا، قال السيد أحمد محبوب، مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة: إن ارتفاع معدل المكالمات الواردة لمركز الاتصال 8009090 يعكس مدى التفاعل بين المركز وعملاء الهيئة الذين يلقون استجابة كبيرة لكل استفساراتهم واقتراحاتهم وشكاواهم وغيرها، وإن هذا الارتفاع جاء أيضا نتيجة تعدد الخدمات وتنوعها التي تقدمها الهيئة للجمهور.

وأضاف: أن عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال بلغ مليونين و683 ألفا و993 مكالمة خلال العام 2014 بينما وصل في العام الذي يسبقه 2013 إلى مليونين و210 آلاف و298 مكالمة أي بمعدل ارتفاع وصل إلى أكثر من 21%، موضحا أن عدد مكالمات الاستفسارات في العام الماضي توزع كالآتي: مليون و166 ألفا و783 مكالمة تتعلق بـ (مؤسسة المواصلات العامة)، 506 آلاف و331 مكالمة (مؤسسة الترخيص)، 161 ألفا و778 مكالمة (مؤسسة القطارات)، 156 ألفا و193 مكالمة (مؤسسة المرور والطرق)، 100 ألف و862 مكالمة (قطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي)، 81 ألفا و597 مكالمة (مؤسسة تاكسي دبي)، 11 ألفا و181 مكالمة (قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي)، و268 مكالمة (قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية).

وفي السياق ذاته، أشار محبوب إلى أن عدد بلاغات المفقودات في مركبات الأجرة بلغ في عام 2014 51 ألفا و239 بلاغا مقابل 48 ألفا و459 بلاغا في العام السابق عليه، مؤكدا أنه تم تحقيق معدل كبير في العثور على هذه المفقودات يفوق المعدل العالمي في هذا المجال، مؤكدا أن من أهم المفقودات التي نجح مركز الاتصال في العثور عليها هو استرجاع طفل رضيع نسيه أحد العملاء داخل مركبة أجرة خلال عودته من دبي مول إلى أحد الفنادق، مناشدا ركاب سيارات الأجرة الاحتفاظ بتذكرة التعرفة لدورها الفعال في تسهيل الوصول إلى مفقوداتهم في أسرع وقت.

وأوضح محبوب، أن عدد معاملات التراخيص المنجزة عبر مركز الاتصال خلال عام 2014 وصل إلى 20 ألفا و244 معاملة مقارنة بالعام 2013 بعدد 12 ألفا و413 معاملة بمعدل ارتفاع 63 %، وأن بلاغات نظام (مدينتي) بلغت 19 ألفا و772 بلاغا خلال عام 2014 مقابل 17 ألفا و702 بلاغ للعام الذي يسبقه بمعدل زيادة وصل إلى قرابة 12%.