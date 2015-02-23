استجابة لـ"اليوم السابع".. عاملون بأحد البنوك يسددون ديون الغارمات

قام العاملون بأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية لجمع تبرعات لسداد نحو 19 ألف جنيه لديون الغارمات من ثلاث سيدات، استجابة لما نشره "اليوم السابع" أمس الأحد.

وكان "اليوم السابع" قد نشر تحقيقا يتضمن فى غرفة «على الطوب الأحمر» بأحد الأبنية حديثة البناء، تنتظر ميرفت وإيناس ووالدتهما، الحاجة زينب، غروب الشمس، حتى تذهب إحداهما إلى منزلها بالحى القريب، لإحضار متعلقاتهن من هناك، دون أن يراهن الدائنون، الذين يهددون النساء الثلاثة، بالملاحقة القضائية والسجن، بمدد تتراوح ما بين عام وعامين، بسبب دين تعثرن فى دفعه، لا يزيد عن 19 ألف جنيه.

3 غارمات من أسرة واحدة مهددات بالسجن بسبب «زواج البنات»..ميرفت زوجت ابنتيها وتعثرت فى دفع أقساط الجهاز.. وزينب عجزت عن سداد دينها بعد إصابة عمودها الفقرى.. وإيناس تدخلت لمساعدة والدتها فطلقها زوجها

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