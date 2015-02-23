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النيابة العامة تجدد حبس 9 متهمين فى أحداث "الدفاع الجوى" 15 يوماً

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النيابة العامة تجدد حبس 9 متهمين فى أحداث "الدفاع الجوى" 15 يوماً النيابة العامة تجدد حبس 9 متهمين فى أحداث "الدفاع الجوى" 15 يوماً
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تجديد حبس 9 متهمين 15 يوما احتياطياً، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حول ملابسات أحداث إستاد الدفاع الجوى، البالغ عدد المتهمين فيها 25 شخصاً.

وتلقت النيابة العامة خلال نظر جلسة تجديد حبسهم، التى عقدت بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، أمس الأحد، طلباً من مختار منير، محامى المتهم محمد العباسى، للتحقيق مع موكله كمجنى عليه، وإرساله للطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى، لبيان تعرضه للاعتداء من قبل قوات الأمن.

وقامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال المتهم كمجنى عليه، حيث وجه اتهامات لضباط وأفراد الشرطة بمركز أبو النمرس، بالاعتداء عليه باستخدام العصى والصواعق الكهربائية لإجباره على الاعتراف بإثارة الشغب.

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