وزير الاتصالات: الدولة تبدى اهتمام بدعم الشباب على الإبتكار والإبداع

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، إن الدولة تبدى اهتماما كبيرا بمجالات الابداع والابتكار وتشجع وتساند بقوة مفهوم ريادة الاعمال، وذلك من منطلق ايمانها بأن أفكار الشباب وإبداعاتهم تمثل نقطة فارقة فى تميز الشعوب والأمم.

وقال الوزير على هامش "مؤتمر صحفى خاص بدعم برامح الابداع لشباب الجامعات" الذى نظمه مركز الابداع اليوم الاثنين، بأنه حان الوقت لكى نعتمد على افكار شبابنا ورعاية ابتكاراتهم وإبداعاتهم، بعد ان تخطينا مرحلة توطين التكنولوجيا وجلب الخبرات من الخارج، وهذا هو التوجه الذى تتبناه الان مصر الجديدة.

وقال وزير الاتصالات، ان الوزارة تتعاون مع شركات القطاع ومنظمات المجتمع المدنى على رعايتهم وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لهم مشيرا الى ان مستقبل مصر ومشروعاتها الطموحة فى امس الحاجة الى عقول وسواعد شبابها الذى تقع على عاتقه مسئولية النهوض بهذا البلد وتحقيق احلام وطموحات شعبه.

و تم خلال الحفل تكريم الفرق الفائزة فى مسابقة "إبتكار" السنوية لمشروعات التخرج المتميزة لعام 2014 وكذلك تسليم شهادات خريجى الدفعة الثانية والثالثة من برنامج بناء قدرات طلبة الجامعات فى مجال الإبداع وريادة الأعمال والمعروف باسم Innovegypt.

شارك فى النسخة الثالثة من مسابقة "إبتكار" 28 جامعة قامت بتقديم 85 مشروع حصل 27 مشروع منها من 12 جامعة على جوائز هذا العام بالإضافة إلى حصول الفائزين على تدريب مجانى لمدة 3 أشهر فى مراكز تحفيز الأعمال التابعة للمركز والمنتشرة فى محافظات الجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، والمنصورة.

تعد مسابقة "إبتكار" مسابقة متخصصة لمشروعات التخرج لطلبة الكليات المتخصصة فى الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتستهدف مجالات تكنولوجية محددة ذات توجه استراتيجى من جانب الدولة، وترعاها الشركات العالمية العاملة بمصر والتى تتمثل فى تقديم الجوائز للفائزين وتقديم الرعاية الفنية للمشروعات المتخصصة، وهى شركات إنتل، ومايكروسوفت، ومنتور جرافيكس، وشركة EMC² بالإضافة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA.

هذا وتتمثل أهداف المسابقة فى اكتشاف المواهب والأفكار الشابة المبتكرة وربطها بالصناعة، كذلك تشجيع الشباب على تطوير حلول جديدة تتوافق مع التقنيات والصناعات المتداولة، بالإضافة الى دعم الأفكار المبتكرة والمساهمة فى نشرها وتسويقها للشركات التى من الممكن أن تساهم فى احتضانها وتطويرها لمرحلة أخرى أكثر نضجاً.

كذلك تضمن الحفل تكريم خريجى الدفعة الثانية والثالثة من برنامج Innovegypt من أكثر من 13 جامعة.

ويعد برنامج InnovEgyp لبناء قدرات طلاب الجامعات برنامج فريد من نوعه فى مجال الابتكار وريادة الأعمال موجه لطلاب الجامعات المصرية فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج فى تقديم المعلومات الأساسية للابتكار وإدارة التكنولوجيا، وتوعية الطلاب بأهمية حماية الابتكار من خلال حقوق الملكية الفكرية والموضوعات ذات الصلة وأخيرا مساعدة الطلاب على توليد الأفكار المبتكرة باستخدام منهجيات علمية وتطوير مهارات ريادة الأعمال من خلال تقديم المفاهيم والتطبيق العملى التفاعلى لاستخدام الأدوات الأساسية اللازمة لبدء أعمال تجارية جديدة.