أخبار عاجلة

التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جمارك السخنة تتحفظ على 5 آلاف قرص منشط قادم من الصين بالمخالفة للقانون

Google+ Print
جمارك السخنة تتحفظ على 5 آلاف قرص منشط قادم من الصين بالمخالفة للقانون جمارك السخنة تتحفظ على 5 آلاف قرص منشط قادم من الصين بالمخالفة للقانون

ميناء العين السخنة

قامت جمارك السخنة بالسويس، صباح اليوم، بالتحفظ على 5 ألف قرص مخدر “منشطات” تم ضبطهم أمس بأحد الحاويات القادمة من الصين داخل مشمول تنوع تابعة لشركة ” الهبة . أ . أ ” بالمخالفة للقانون.

وقال مصدر بجمارك السويس – فى تصريحات خاصة – أنه لا صحة لما تردد أمس عن ضبط 534 ألف قرص مخدر وهو أمر مغلوط وما تم ضبطه أمس 5 الف قرص مخدر ” منشطات”.

وأضاف أن مسئولو الجمرك استدعوا مستودر الشحنة ويدعي ” م . . م . ع ” والمستخلص الجمركي ” م . م . ش ” واعترف الاول بالواقعة كامل وجاري التصالح ودفع الغرامة وإخراج الحاوية بعد التحفظ على المخالفات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا