جمارك السخنة تتحفظ على 5 آلاف قرص منشط قادم من الصين بالمخالفة للقانون

قامت جمارك السخنة بالسويس، صباح اليوم، بالتحفظ على 5 ألف قرص مخدر “منشطات” تم ضبطهم أمس بأحد الحاويات القادمة من الصين داخل مشمول تنوع تابعة لشركة ” الهبة . أ . أ ” بالمخالفة للقانون.

وقال مصدر بجمارك السويس – فى تصريحات خاصة – أنه لا صحة لما تردد أمس عن ضبط 534 ألف قرص مخدر وهو أمر مغلوط وما تم ضبطه أمس 5 الف قرص مخدر ” منشطات”.

وأضاف أن مسئولو الجمرك استدعوا مستودر الشحنة ويدعي ” م . . م . ع ” والمستخلص الجمركي ” م . م . ش ” واعترف الاول بالواقعة كامل وجاري التصالح ودفع الغرامة وإخراج الحاوية بعد التحفظ على المخالفات.