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“المصرية لنقل الكهرباء” توقع عقدًا لتوسعة محطة محولات”التبين” بـ 6 ملايين دولار

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“المصرية لنقل الكهرباء” توقع عقدًا لتوسعة محطة محولات”التبين” بـ 6 ملايين دولار “المصرية لنقل الكهرباء” توقع عقدًا لتوسعة محطة محولات”التبين” بـ 6 ملايين دولار

أرشيفية

شهدت الشركة “المصرية لنقل الكهرباء” اليوم الاثنين، توقيع عقداً لتوسعة محطة محولات “التبين” 500 جهد 500/220/11 كيلو فولت، وذلك مع إحدى الاستشاريين العالميين المتخصصين لدعم الشبكة الكهربائية ومجابهة الزيادة المتوقعة في الأحمال.

وقال أحمد الحنفي رئيس الشركة ، إن قيمة العقد تبلغ حوالى 49 مليون جنيه (6.4 ملايين دولار) يتم تمويلها من خلال القرض الخاص ببنك الاستثمار الأوروبي.

وأضاف حنفي أن محطة محولات التبين 500 تابعة لمنطقة كهرباء القاهرة ، وتبلغ مدة تنفيذ مشروع التوسيع 15 شهراً تبدأ من تاريخ التعاقد ،مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها .

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