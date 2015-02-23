“المصرية لنقل الكهرباء” توقع عقدًا لتوسعة محطة محولات”التبين” بـ 6 ملايين دولار

شهدت الشركة “المصرية لنقل الكهرباء” اليوم الاثنين، توقيع عقداً لتوسعة محطة محولات “التبين” 500 جهد 500/220/11 كيلو فولت، وذلك مع إحدى الاستشاريين العالميين المتخصصين لدعم الشبكة الكهربائية ومجابهة الزيادة المتوقعة في الأحمال.

وقال أحمد الحنفي رئيس الشركة ، إن قيمة العقد تبلغ حوالى 49 مليون جنيه (6.4 ملايين دولار) يتم تمويلها من خلال القرض الخاص ببنك الاستثمار الأوروبي.

وأضاف حنفي أن محطة محولات التبين 500 تابعة لمنطقة كهرباء القاهرة ، وتبلغ مدة تنفيذ مشروع التوسيع 15 شهراً تبدأ من تاريخ التعاقد ،مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها .