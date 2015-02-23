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وزير الآثار يغادر الأقصر عائداً إلى القاهرة

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وزير الآثار يغادر الأقصر عائداً إلى القاهرة وزير الآثار يغادر الأقصر عائداً إلى القاهرة
غادر الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، صباح اليوم الاثنين، محافظة الأقصر، بعد إنهاء جولته التى استمرت ليوم واحد.

وكان الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، قد افتتحا، أمس الأحد، مقصورة "رع حور اختى" بمعبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى بعد ترميمها من قبل البعثة الأثرية البولندية، بحضور الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والسفير البولندى بالقاهرة ووفد أمريكى يضم رؤساء أكبر شركات السياحة الأمريكية .

والمقصورة التى تم افتتاحها عبارة عن مائدة لتقديم القرابين للملك تحتمس الثالث والملكة حتشبسوت مع الإله آمون والإله "رع حور اختى"، وترجع لعصر الأسرة 18، مشيرا إلى أن البعثة البولندية التى تعمل بالمعبد منذ أكثر من 70عاما هى التى أشرفت على ترميم المقصورة.

وكان الوزيران والوفد المرافق لهما قد زاروا مقبرة الملكة نفرتارى بعد أن شهدوا حفل افتتاح مؤتمر منظمى شركات السياحة الأمريكية بفندق الونتر بلاس.

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