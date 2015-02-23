ضبط فتاتين أثناء عرض نفسهما على مالكى السيارات لممارسة الدعارة بالدقى

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى، من ضبط فتاتين أثناء تواجدهما فى شارع النيل بالدقى لممارسة الدعارة نظير مقابل مادى.

البداية عندما وردت معلومات للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تواجد بعض الساقطات فى عدد من الشوارع المختلفة لعرض أنفسهم على أصحاب السيارات من الأغنياء لممارسة الدعارة.

وتأكيدا على ضبط كل أشكال الجريمة بكل صورها، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات حول الوقائع بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل، تم التأكد من صحة الوقائع، فخرجت قوة أمنية على رأسها المقدم حسن النجار والمقدم محمد حلمى وايهاب توفيق وتم ضبط فتاتين أثناء تواجدهما فى شارع النيل بالدقى لعرض أنفسهما على مالكى السيارات مقابل 500 جنيه.

ومن خلال الكشف على المتهمتين تبين أن إحداهما سبق وتم ضبطها فى 3 قضايا آداب مختلفة، وتحرر محضر بالواقعة وأرسلت المتهمتين إلى النيابة.