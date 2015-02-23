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ضبط سلاح نارى بحوزة طالب أثناء مشاركته فى مسيرة للإخوان بالبساتين

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ضبط سلاح نارى بحوزة طالب أثناء مشاركته فى مسيرة للإخوان بالبساتين ضبط سلاح نارى بحوزة طالب أثناء مشاركته فى مسيرة للإخوان بالبساتين
ألقى رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب ينتمى للعناصر الإرهابية وبحوزته سلاح نارى ومن ضمن المتظاهرين والقائمين على الحشد والتحريض على التعدى على قوات الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين مفادها أن "عمرو.ع.ع" 22 سنة طالب ومقيم دائرة قسم شرطة المعادى من ضمن المتظاهرين والقائمين على الحشد والتحريض على التعدى على قوات الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.

عقب استصدار إذن من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته سلاح نارى (طبنجة ماركة براوننج عيار 9مم مطموسة الأرقام و8 طلقات من العيار)، وبمناقشته اعترف بانتمائه لجماعة الإخوان، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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