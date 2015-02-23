مصدر أمنى: ضبط أحد المتورطين فى تفجير برج كهرباء بأبو النمرس

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت فجر اليوم الاثنين، من ضبط أحد المتورطين فى زرع أربع عبوات أسفل برج كهرباء بطريق سقارة السياحى دائرة قسم أبو النمرس، ما أدى إلى تحطيم جميع أجزاء البرج وسقوطه بالكامل وتم اقتياده إلى القسم للتحقيق معه.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية لقطاع أكتوبر قد تلقت منذ أسبوعين بلاغا بوقوع انفجار أسفل برج كهرباء.

> على الفور انتقل اللواء مجدى الشلقامى والعقيد إبراهيم حسين والفريق المرافق لهم وبصحبتهم أجهزة كشفية وكلاب بوليسية لكشف المفرقعات للوقوف على ملابسات الحادث الذى تبين من خلال عمليات الفحص تفجير البرج بواسطة زرع أربع عبوات كبيرة الحجم أسفله وسقوطه فى الحال، تم انتداب المعمل الجنائى لتحديد المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات وتقدير الخسائر الناجمة عنه.