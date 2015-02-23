ضبط 3 عناصر إخوان أثناء محاولتهم قطع شريط السكة الحديد بكفر الزيات

تمكن أمين شرطة من قوة مرور كفر الزيات بمساعدة الأهالى من فض مظاهرة لأنصار جماعة الإخوان الإرهابية وضبط 3 منهم أثناء محاولتهم قطع شريط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية أمام قرية كفر ديما مركز كفر الزيات.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، بتمكن أمين الشرطة ع.ع من قوة مرور كفر الزيات، بمساعدة الأهالى، من فض مظاهرة لأنصار جماعة الإخوان الإرهابية أثناء محاولتهم قطع شريط السكة الحديد القاهرة-الإسكندرية أمام قرية كفر ديما بكفر الزيات وضبط 3 منهم، تم اقتيادهم لمركز شرطة كفر الزيات تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.