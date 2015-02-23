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سائق يقتل آخر بطلق خرطوش لمعاكسته زوجته أمام المارة بالمطرية

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سائق يقتل آخر بطلق خرطوش لمعاكسته زوجته أمام المارة بالمطرية سائق يقتل آخر بطلق خرطوش لمعاكسته زوجته أمام المارة بالمطرية
تخلص سائق من آخر وأطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته، وذلك لتأديبه عقب معاكسته زوجته أمام المارة بمنطقة المطرية، إلا أن المصاب لقى مصرعه متأثراً بإصابته بالعيار، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط "محمد.م.ع" 27 سنة سائق، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم" عقب قيامه بالتعدى على "عبد الله.ح.ز" 24 سنة سائق، محدثاً إصابته بطلق خرطوش بالصدر توفى متأثرا بإصابته مستخدماً السلاح المضبوط بحوزته بسبب معاكسة المتوفى لزوجة المتهم أمام المارة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1460/2015م إدارى القسم، وتولت النيابة العامة الحقيق.

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