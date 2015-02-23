وفاة كبير مستشارى الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على

توفى اليوم الاثنين السياسى عبد العزيز بن ضياء كبير مستشارى الرئيس الاسبق فى تونس زين العابدين بن على والذى كان أودع السجن عقب سقوط النظام فى 2011.

وبن ضياء الذى توفى عن سن 78 عاما هو من بين عدد آخر من وزراء ومستشارى بن على الذين أودعوا السجن عقب الثورة لاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ والتورط فى قمع المتظاهرين خلال أحداث الثورة التى اندلعت فى 17 ديسمبر 2010 وانتهت بسقوط النظام فى 14 يناير 2011. ويعد بن ضياء من بين أكثر الشخصيات السياسية نفوذا فى القصر الرئاسى حتى اندلاع الثورة.

وكان القضاء وجه اليه اتهامات بالفساد والإضرار بالإدارة والإخلال بالقوانين بعد الثورة وأفرج عنه فى فبراير 2014 مع تدهور حالته الصحية بضمان مالى ومنعه من الظهور فى الأماكن العامة.

تقلد بن ضياء عدة مناصب وزارية خلال فترتى حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن على الذى قاد الانقلاب الأبيض فى نوفمبر عام 1987.

وتولى خلال حكم بن على وزارة الدفاع بين سنتى 1991 و1996 ثم منصب الأمانة العامة لحزب التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل حتى عام 1999 لكن أهم منصب أسند اليه عندما أصبح مستشارا خاصا للرئيس السابق وناطقا باسم رئاسة الجمهورية عام 2003.

وكان من المتوقع أن يطرح اسم بن ضياء إلى جانب عدد آخر من رموز النظام السابق ضمن قائمة المشمولين بالتحقيق والاستقصاء من قبل هيئة الحقيقة والكرامة التى تستعد للنظر فى انتهاكات حقوق الانسان منذ أكثر من 50 عاما ضمن برنامج العدالة الانتقالية.

>