علماء أمريكيون: المخ يدخل فى صمت عندما نتحدث بصوت عالٍ

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن جزءًا من المخ يسمى "مركز القيادة لخطاب الإنسان" يدخل فى ما يعرف بـ"الصمت" أو لا يعمل عندما نتحدث بصوت عالٍ.

وأوضح العلماء أن مراكز قيادة الخطاب فى المخ تعرف باسم منطقة "بروكا" – والتى سميت على اسم الطبيب الفرنسى الذى قام باكتشافها "بيير بول" فى القرن التاسع عشر.

ويسعى الآن العلماء فى جامعة "كاليفورنيا" بيركلى، بالتعاون مع جامعة "هوبكنز" فى ولاية ميريلاند الأمريكية، إلى تحليل وتقييم النتائج المتوصل إليها، والأدلة الجديدة المتوصل إليها حول الأسرار التى تحملها منطقة "بروكا" عندما نتحدث بصوت عالٍ.

وكشف العلماء، فى معرض أبحاثهم المنشورة فى العدد الأخير من دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم- عن انغلاق منطقة "بروكا" خلال عملية التحدث ونطق الكلمات، ولكن تبقى نشطة خلال المحادثة باستثناء نوبات الصياح أو الكلام بصوت عالٍ.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كان العلماء قد قسموا فيه مركز اللغة فى المخ إلى منطقتين رئيسيتين: الأول للإدراك والكلام والثانى لإنتاج الكلام.

ويرى الخبراء أن النتائج المتوصل إليها تساعد العلماء فى التحرك نحو وجهة النظر التى ترى أن منطقة "بروكا" ليست فقط مركزا لإنتاج الكلام، بل مجالا حيويا لدمج وتنسيق المعلومات عبر مناطق المخ والأخرى.

كما تساهم النظرية المتوصل إليها فى سرعة تشخيص وعلاج السكتات الدماغية والصرع، وإصابات المخ التى تؤدى إلى ضعف خاصية اللغة بين المرضى، فضلا عن رسم الخرائط المعنية باللغة، مسبقا خلال جراحة المخ والأعصاب لتقييم ضعف اللغة.

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