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7 أطعمة تقى من سرطان الرئة.. أبرزها الطماطم والتفاح

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7 أطعمة تقى من سرطان الرئة.. أبرزها الطماطم والتفاح 7 أطعمة تقى من سرطان الرئة.. أبرزها الطماطم والتفاح
سرطان الرئة من الأمراض القاتلة، فهو يحتل المركز الـ20 فى قائمة أكثر الأمراض المسببة للوفاة بين المصريين، حسب آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية "WHO".

نقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بسرطان الرئة، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:

1.التوت الأزرق: من أفضل الأطعمة بلا منافس فى الوقاية من الإصابة بسرطان الرئة، حيث أثبتت الاختبارات المعملية التى أجراها باحثون أمريكيون قدرته الفائقة على التخلص من جذور الأكسجين الحرة "ROS"، ويتفوق على 20 فاكهة من أبرزها: الفراولة والبرقوق والكرانبرى.

وترجع خواصه المضادة للأكسدة القوية إلى احتوائه على تركيزات عالية من فيتامين "ج" و"هـ" وحمض " ellagic acid " .
>2.الكركم: يتمتع بخواص رائعة تقاوم سرطان الرئة، نظرا لأنه يحفز حدوث عملية الموت المبرمج للخلايا السرطانية، وكما أنه يمنع تكوين مركبات "nitrosamine" و "aflatoxin" ، اللذين يرفعان من فرص الإصابة بسرطان الرئة.
>3.الجرجير: يقى من الإصابة بسرطان الرئة وخاصة بالنسبة للأشخاص المدخنين.

4.الطماطم:غنية جدا بمادة "lycopene"، والتى تعد من أقوى مضادات الأكسدة، وتساهم فى الحد من فرص الإصابة بسرطان الرئة.
>5.البروكلى: من أفضل المصادر الطبيعية الغنية بمادة "sulforaphane"، والتى تتمتع بخواص رائعة فى تثبيط الإصابة بسرطان الرئة.

6.التفاح: أثبتت إحدى الدراسات الطبية الواسعة فاعلية التفاح فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.
>7.الكريز أو الكرز: مصدر جيد لكحول بيريليل " perillyl alcohol" ، أحد المركبات الطبيعية التى تساهم فى تحفيز حدوث عملية الموت المبرمج لخلايا سرطان الرئة وبالتالى القضاء عليها.


>رسمياً.. "الغذاء والدواء" تطرح علاجا جديدا لسرطان الرئة المتأخر
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