دراسة أمريكية: ظهور سلسلة جديدة من طفيل الملاريا المقاوم للمضادات

أوضحت الدراسة التى نشرت مؤخرا فى مجلة "ذو لانست أنفكشن" الأمريكية، أن سلسلة جديدة من طفيل مرض الملاريا الذى يقاوم المضادات الحيوية خاصة عقار "إرتميسينين"، قد ظهرت فى منطقة "هومالين" على بعد 25 كيلومترا من الحدود الهندية، وقد توفى نحو 68 شخصا حتى الآن منذ تفشى المرض فى الشهر الماضى، حسب ما ذكر وزير الصحة الهندى.

وكانت هذه السلسلة الجديدة من مرض الملاريا قد ظهرت فى كمبوديا وتايلاند وفيتنام ولاوس وبورما، جدير بالذكر أن مرض الملاريا ينتقل عن طريق البعوض ويصيب مليون شخص فى أنحاء العالم سنويا.