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5 فوائد صحية لمياه الشرب.. أهمها علاج الصداع

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5 فوائد صحية لمياه الشرب.. أهمها علاج الصداع 5 فوائد صحية لمياه الشرب.. أهمها علاج الصداع
المياه سر الحياة، وهى تشكل حوالى 60% من إجمالى جسم الإنسان، ولذا فهى تعد العنصر الأهم الذى يجب أن نتناوله بشكل كاف، ويجب على أقل تقدير أن يتناول الإنسان 8 أكواب كبيرة من المياه يوميا حسبما توصى العديد من التقارير.

الفوائد الصحية المثبتة للمياه
> نقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية المثبتة لمياه الشرب، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:
>1.تساهم المياه فى تعزيز الأداء البدنى للإنسان والرياضيين، نظرا لأنها تعمل على ترطيب الجسم وتعويض المياه المفقودة أثناء إفراز العرق، هو ما يؤكد أهميتها، خاصة أن فقدان 2% من مياه الجسم يحد بشكل ملحوظ من الأداء البدنى.
>2. ترطيب الجسم بالمياه يساهم أيضا فى رفع مستويات الطاقة والنشاط والحيوية، وكما يعزز القدرات العقلية للمخ ويحسن وظائفه ويعزز المزاج العام.

دور المياه فى علاج الصداع

3.الإصابة بالجفاف وانخفاض مستويات المياه بالجسم تساهم فى رفع فرص الإصابة بالصداع حسبما أكدت العديد من الدراسات، بينما يساهم تناول كميات كافية من المياه فى علاج الصداع والوقاية من الإصابة به مستقبلا.
>4.تناول الكثير من المياه يساهم فى الوقاية من الإصابة بالإمساك، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من المياه.
>5.تساهم المياه فى الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى وتحد من فرص تكوينها، بل تساهم فى تفتيتها وإزالتها من الكلى حال الإصابة بها، وذلك حسبما أكدت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من إندونيسيا.


>أخصائية تغذية تقدم فوائد غير تقليدية لتناول الماء فى الصباح
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