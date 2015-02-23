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مجهولون يشعلون النيران بسيارة زوجة سكرتير رئيس نيابة السويس

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مجهولون يشعلون النيران بسيارة زوجة سكرتير رئيس نيابة السويس مجهولون يشعلون النيران بسيارة زوجة سكرتير رئيس نيابة السويس

أرشيفية

قام مجهولون، صباح اليوم الإثنين، بإشعال النيران فى سيارة خاصة بزوجة سكرتير رئيس نيابة السويس بالقرب من النادي الإجتماعي بمنطقة الملاحة.

قام العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية يرافقه عدد من الضباط بمعاينة مكان الحادث واستماع شعود العيان وجمع تحريات عن الواقعة.

كشف مدير المباحث الجنائية- فى تصريحات خاصة – أن التحريات أثبتت أن شاب يبلغ من العمر 15 عام هو من قام بالواقعة والقي مواد سريعة الأشتعال على السيارة وفر هاربا مما أدي إلى احتراق الجزء الأمامي من السيارة ، موضحا أن هذه الواقعة الأولي من نوعها أن يقوم هؤلاء الإرهابييون بإشعال النيران صباحا وسط تواجد المواطنين.

وأضاف أن التحريات مستمرة وجاري تحديد هوية من قام بالواقعة ومن ساعدة وضبطهم فى أسرع وقت وتقديمهم للمحاكمة.

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