تفاصيل الحكم فى قضية “أحداث مجلس الشورى”

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بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والنافعة الشفوية والمداولة قانوناً والمواد ٣٠٤ و ٣١٣ و٣٨٤ و ٣٠٩ و ٣٩٥/٢ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد ٢ و ٣، قضت محكمة جنايات القاهرة فى أحداث مجلس الشورى.

باعتبار الحمم الجنائي الصادر ضد عبدالرحمن سيد محمد السيد وعبدالرحمن طارق عبدالسميع احمد ووائل محمود محمد متولي بجلسة ١١ يونيو مازال قائماً.

ومعاقبة كل من علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح أحمد عبدالرحمن محمد علي بالسجن المشدد ٥ سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة عد التهمة الواردة بالبند (أ) ،ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

ومعاقبة كل من “يحيي محمود عبدالشافي وعبدالحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامي مختار ومحمد حسني إمام إبراهيم وعبدالرحمن عاطف سيد علي وأحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبدالرحمن محمد حسن وعبدالله جمال ذكي محمد وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب ومحمد حسام الدين محمود علي ومحمود يحيي عبدالشافي ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز ومحمد الرفاعي الغاز يوسف ومصطفي يسري مصطفي عبدالوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبدالعزيز عوض وهاني محمود محمدالجمل وصلاح الدين محمد حامد الهلالي” بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريم كل منهم ١٠٠ ألف جنيه عما نسب اليهم بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند “أ” ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وبراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة اليهم بالبند “أ” الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبإحالة الدعوتين المدنيتين إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف

وفورالنطق بالحكم ظهرت حالة من الهياج والصراج بدو هتافات معادية للنظام.