الجيش اللبنانى يواصل انتشاره لفرض الأمن

يواصل الجيش اللبنانى تنفيذ خطة أمنية واسعة الانتشار بمناطق الاقتتال سواء فى محاور مناطق طرابلس أو بعلبك شرق البقاع وفى مناطق أخرى بهدف إعادة الأمن والاستقرار فى تلك المناطق التى تشهد بين الحين والآخر توترات أمنية تسفر عن سقوط ضحايا من المواطنين من المدنيين والعسكريين ورجال قوى الأمن الداخلى.

وقد تجددت اشتباكات متقطعة عند جامع الناصرى وطلعة العمرى وجبل محسن فى طرابلس، بينما قام عدد من الشباب فى منطقة سوق القمح بمنع الجيش من الانتشار، فيما يعيد الجيش تنفيذ خطة انتشار جديدة بعد ساعات، وقد تمكن من توقيف شخص، كما قام آخرون بإشعال إطارات السيارات فى حى الشعرانى لمنع الجيش من الانتشار؛ فى حين يواصل الجيش اللبنانى انتشاره فى شارع التبانة، حيث يسير دوريات ويعمل على إزالة الدشم، وجاب مسلحون ملثمون بعض شوارع طرابلس ويعمدون لإقفال المحال بالقوة.

وفى عكار بالشمال سقطت ثلاث قذائف ليلا فى محيط منطقة الدبوسية مقابل العبودية مصدرها الجانب السورى، بينما ارتفع عدد الصواريخ التى سقطت على منطقة بعلبك أمس إلى 14 صاروخا أسفرت عن إصابة طفلة.