أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش اللبنانى يواصل انتشاره لفرض الأمن

Google+ Print
الجيش اللبنانى يواصل انتشاره لفرض الأمن الجيش اللبنانى يواصل انتشاره لفرض الأمن

يواصل الجيش اللبنانى تنفيذ خطة أمنية واسعة الانتشار بمناطق الاقتتال سواء فى محاور مناطق طرابلس أو بعلبك شرق البقاع وفى مناطق أخرى بهدف إعادة الأمن والاستقرار فى تلك المناطق التى تشهد بين الحين والآخر توترات أمنية تسفر عن سقوط ضحايا من المواطنين من المدنيين والعسكريين ورجال قوى الأمن الداخلى.

وقد تجددت اشتباكات متقطعة عند جامع الناصرى وطلعة العمرى وجبل محسن فى طرابلس، بينما قام عدد من الشباب فى منطقة سوق القمح بمنع الجيش من الانتشار، فيما يعيد الجيش تنفيذ خطة انتشار جديدة بعد ساعات، وقد تمكن من توقيف شخص، كما قام آخرون بإشعال إطارات السيارات فى حى الشعرانى لمنع الجيش من الانتشار؛ فى حين يواصل الجيش اللبنانى انتشاره فى شارع التبانة، حيث يسير دوريات ويعمل على إزالة الدشم، وجاب مسلحون ملثمون بعض شوارع طرابلس ويعمدون لإقفال المحال بالقوة.

وفى عكار بالشمال سقطت ثلاث قذائف ليلا فى محيط منطقة الدبوسية مقابل العبودية مصدرها الجانب السورى، بينما ارتفع عدد الصواريخ التى سقطت على منطقة بعلبك أمس إلى 14 صاروخا أسفرت عن إصابة طفلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365