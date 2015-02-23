إصابة نائب رئيس جامعة دمنهور فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب اليوم الدكتور محمد محمد السيد "نائب رئيس جامعة دمنهور" بكدمات بالفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج، جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام قرية اليمانية دائرة مركز شرطة كفر الدوار.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 3152 ب د أ، تابعة لجامعة دمنهور قيادة الحسينى محمود محمد جبريل "سائق ومقيم غبريال الإسكندرية، السيارة رقم 1593 ب ف أ" نقل "قيادة كرم عبدالعزيز السيد" سائق ومقيم قرية طربمبا مركز دمنهور.

أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليها اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بالسيارة الأولى من الخلف والتى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه.

أسفر الحادث عن إصابة الدكتور محمد محمد السيد 52 سنة نائب رئيس جامعة دمنهور ومقيم شارع الهداية – بوكلى الإسكندرية (مستقل السيارة الأولى) كدمات بالفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج.

وتحرر المحضر 4237/2015 مركز كفر الدور.