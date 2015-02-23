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86 سائحًا يغادرون ميناء شرم الشيخ ووصول 320 راكبًا لنويبع

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86 سائحًا يغادرون ميناء شرم الشيخ ووصول 320 راكبًا لنويبع 86 سائحًا يغادرون ميناء شرم الشيخ ووصول 320 راكبًا لنويبع
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء شرم الشيخ شهد بالأمس رحلتى مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس، وعلى متنها 63 سائحا إلى ومن الكنيسة، كما غادر الميناء السفينة ويرل وند وعلى متنها 23 سائحا متجهة إلى أبو نماس واليخت ميركين والسفينة مسترال متجهين إلى ميناء سفاجا.

وأضاف عبد الرحيم، استقبل ميناء نويبع صباح اليوم العبارة آيلة وعلى متنها 320 راكبا منهم 135 معتمرا و3 باصات عمرة و8 شاحنات و2 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 39 راكبا و39 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة آيلة وعلى متنها 190 راكبا منهم 138 معتمرا و3 باصات عمرة و5 شاحنات، والسفينة سينا وعلى متنها 56 راكبا و18 برادا و7 تريلات و3 سيارات والسفينة بريدج وعلى متنها 22 شاحنة، كما غادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 37 راكبا و10 برادات و23 تريلات والسفينة بريدج وعلى متنها 42 برادا و12 تريلا والعبارة ايلة وعلى متنها 728 راكبا منهم 86 معتمرا و2 باص عمرة و4 سيارةات و3 برادات و2 تريلا.

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مصر 365