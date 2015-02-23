بالصور.. المجتمعات العمرانية تقدم كشف حساب للأعمال بـ"توشكى" خلال شهرين

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تقدم تنفيذ الأعمال فى مشروع مدينة توشكى الجديدة، والمقرر إنهاؤها فى 30 يونيو المقبل، خلال شهرين، حيث تم الانتهاء من أعمال حفر 12 بلوك ( 24 عمارة) و5 عمارات للإسكان الاقتصادى والمتوسط، وتم صب الخرسانة العادية لأساسات عدد من البلوكات، وجارى أعمال الحفر للمبانى الخدمية والحفر والردم للطرق، وشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والأعمال الكهربائية، ويتم تشغيل 78 معدة فى الموقع.

وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير وتنمية المدن، إن الشركات الثلاث العاملة فى المشروع تسابق الزمن لإنهائه فى موعده، وتعمل 24 ساعة فى اليوم، مشيرا إلى أن الأعمال تسير بشكل منتظم وفقا للجدول الزمنى الذى تم وضعه للمشروع.

وأضاف المهندس كمال فهمى، فى تصريحات صحفية له اليوم أنه بالنسبة لشركة المقاولون العرب، والتى تقوم بتنفيذ 477 وحدة سكنية ( إسكان متوسط ) بمسطح 34.7 فدان، وشبكات المياه والرى والصرف الصحى والطرق بمنطقة الإسكان، وأعمال محطة معالجة الصرف الصحى ومحطة رفع، وتمثل 40% حجم العمل الكلى وذلك بقيمة 200 مليون جنيه، فقد أنهت أعمال الحفر لـ12 بلوك ( 24 عمارة)، وجارى إنهاء أعمال الحفر والتطهير لقاع حفر 9 بلوكات ( 18 عمارة)، وتم صب خرسانة عادية لأساسات عدد من البلوكات، فيما جارى أعمال نجارة وحدادة مسلحة للقواعد والشدات لعدد من البلوكات" .

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المعدات التى تعمل فى مشروع توشكى الجديدة

وتابع: "بالنسبة للطرق، فجارى أعمال الحفر والردم بطول حوالى 4 كيلومترات".

>وأوضح فهمى أنه بالنسبة لشركة المقاولات المصرية ( مختار إبراهيم سابقا)، والتى تعمل فى المبانى الخدمية بمنطقة خدمات الإسكان بمسطح 16 فدانا ( مدرسة شاملة - حضانة – وحدة صحية – سوق تجارية – مسجد )، وشبكات المياه والرى والصرف الصحى والطرق بالمنطقة الصناعية وخدماتها بمسطح 19 فدانا، وأعمال محطة المياه، والتى تمثل 35% من حجم العمل الكلى وذلك بقيمة 175مليون جنيه، فبالنسبة لأعمال الطرق جارى أعمال الحفر والردم بطول حوالى 6 كيلومترات، وبالنسبة شبكات الصرف الصحى، فجارى الحفر لفرعة بطول 230 م قطر 400 مم، وجارى أعمال الحفر للمسجد والوحدة الصحية بعمق 1.5 م طبقا لتوصيات الاستشارى لحين اعتماد تقرير الجسات، وجار الحفر للخزان الأرضى بأعماق مبدئية لحين إعداد الرسومات واعتمادها.



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أحد اللوادر بتوشكى الجديدة

وأشار فهمى إلى أنه بالنسبة لأعمال شركة النصر العامة للمقاولات ( ايجيكـــو)، والتى تقوم بتنفيذ مبنى جهاز المدينة بمسطح 6.70 فدان، و542 وحدة سكنية ( إسكان اقتصادى ) بمسطح 28.2 فدان، وشبكات المياه والرى والصرف الصحى والطرق بمنطقة الإسكان الاقتصادى، والتى تمثل 25% من حجم العمل الكلى، وذلك بقيمة 125 مليون جنيه، فقد تم إنهاء أعمال الحفر لـ5 عمارات، وجارى أعمال الحفر لـ 40 أخرى، وجارى أعمال الحفر والردم بالطرق بطول 1500 م، وأعمال الحفر بطول حوالى 800 م، إضافة إلى مراجعة واعتماد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض من قبل شركة كهرباء مصر العليا، ودراسة الأسعار المقدمة من شركة التوزيع وشركة المقاولون العرب.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن المعدات هناك 78 معدة تعمل فى المشروع حاليا بجانب المولدات والسيارات، وهى (15 ) حفارا، و2 جليدر، و8 بلدوزرات، و( 12 ) لودر، و2 هراس، و (25 ) قلاب، و6 جرارات قاطرة، و3 تنكات مياه، وماكينة جسات، وطلمبتين أعماق، ومحطتين خلط خرسانة مركزية، بجانب ميكروباص وأوتوبيس و10 سيارات بيك آب و5 مولدات.

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أحد الطرق أثناء تجهيزه لرصفه

وحول موقف الجسات، لفت المهندس كمال فهمى، إلى أنه تم اعتماد تقارير الجسات للطرق واعتماد تقرير لشبكات المياه الرى والصرف الصحى، وتقرير محطة المياه، وتقرير محطة رفع الصرف الصحى، وتقرير العمارات، وجارى عمل الجسات لمحطة المعالجة، وخط المياه العكرة، وتم الانتهاء من عمل الجسات للمبانى الخدمية (السوق التجارية – الوحدة الصحية – المدرسة – المسجد)، وجارى تحديد أماكن الجسات لخط الطرد من محطة الرفع إلى محطة المعالجة.

وذكر فهمى أنه بالنسبة لموقف اعتماد الرسومات للأعمال لوحدات المشروع، فقد تم اعتماد الرسومات المعمارية لعمارات الإسكان الاقتصادى والمتوسط، والرسومات الإنشائية للأساسات والأعمدة للعمارات (متوسط – اقتصادى)، والرسومات الإنشائية للأسقف، بجانب اعتماد الصفر المعمارى لعمارات الإسكان المتوسط والإسكان الاقتصادى، فضلا عن اعتماد الرسومات لمسارات الطرق (المساقط الأفقية)، ورسومات القطاعات الطولية.

يذكر أن مساحة المرحلة العاجلة لمدينة توشكى تبلغ 105 أفدنة، بقيمة تقديرية 500 مليون جنيه، وبدأ تنفيذها فى شهر يناير ولمدة 6 شهور.

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صورة توضح العمل بمنطقة توشكى الجديدة



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مساحة مشروع توشكى الجديدة



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استمرار أعمال الحفر بالمشروع



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جانب من أعمال الحفر



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لوحة موضوعة على حدود مدينة توشكى الجديدة



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إحدى المعدات تمهد أحد الطرق لرصفه