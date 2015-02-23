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"مصر للطيران": إجراءات أمنية مكثفة على جميع الرحلات لضمان السلامة

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"مصر للطيران": إجراءات أمنية مكثفة على جميع الرحلات لضمان السلامة "مصر للطيران": إجراءات أمنية مكثفة على جميع الرحلات لضمان السلامة
قالت شركة للطيران فى بيان لها، صباح اليوم الاثنين، إنه بالإشارة إلى ما نُشر على بعض المواقع الإلكترونية، مساء أمس الأحد، بعنوان: "تذمر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى باريس بسبب معاملة ضباط أمن مصر للطيران"، توضح الشركة أنه فى ضوء الإجراءات الأمنية والاحترازية التى تنتهجها مؤسسات الدولة ومن بينها مصر للطيران فى ظل التهديدات الأمنية العالمية، فقد حرصت الشركة الوطنية على تطبيق إجراءات أمنية مكثفة على جميع رحلاتها الدولية والداخلية بصفة عامة وبعض رحلاتها الدولية بصفة خاصة وذلك لضمان سلامة وأمن الركاب والطائرة.

وأضافت فى البيان أن مصر للطيران تضع عملاءها على قمة أولوياتها، لذا تناشد الشركة عملاءها الكرام بضرورة تفهم تطبيق هذه الإجراءات والتعاون مع ضباط أمن مصر للطيران، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، كما تعتذر عن أى مضايقات تكون قد تسببت فيها هذه الإجراءات الأمنية المتبعة، وتود أن تشكر عملاءها على سعة صدرهم وتفهمهم للأوضاع الراهنة.

وفى هذا الإطار تم تدعيم وزيادة أعداد الأفراد العاملين بأمن مصر للطيران فى منطقة الكشف على أجهزة الـX Ray (الأشعة السينية) وإعطائهم دورات تدريبية متطورة فى الكشف عن المتعلقات الأمنية الخاصة بالركاب، والتأكد من خلوها من العناصر المحظور صعودها على الطائرة، من ناحية أخرى تمت زيادة عدد أفراد الأمن ومرافقى الرحلات فى بعض المحطات الخارجية التى تتطلب ذلك والمدربين على التعامل مع الراكب المشاغب واكتشاف أى مواد تُخل بأمن وسلامة المسافرين سواء فى صالات السفر أو أرض المهبط وفى محيط الطائرة أو فى الجو أثناء الرحلة.

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مصر 365

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