"مصر للطيران": إجراءات أمنية مكثفة على جميع الرحلات لضمان السلامة

وأضافت فى البيان أن مصر للطيران تضع عملاءها على قمة أولوياتها، لذا تناشد الشركة عملاءها الكرام بضرورة تفهم تطبيق هذه الإجراءات والتعاون مع ضباط أمن مصر للطيران، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، كما تعتذر عن أى مضايقات تكون قد تسببت فيها هذه الإجراءات الأمنية المتبعة، وتود أن تشكر عملاءها على سعة صدرهم وتفهمهم للأوضاع الراهنة.
وفى هذا الإطار تم تدعيم وزيادة أعداد الأفراد العاملين بأمن مصر للطيران فى منطقة الكشف على أجهزة الـX Ray (الأشعة السينية) وإعطائهم دورات تدريبية متطورة فى الكشف عن المتعلقات الأمنية الخاصة بالركاب، والتأكد من خلوها من العناصر المحظور صعودها على الطائرة، من ناحية أخرى تمت زيادة عدد أفراد الأمن ومرافقى الرحلات فى بعض المحطات الخارجية التى تتطلب ذلك والمدربين على التعامل مع الراكب المشاغب واكتشاف أى مواد تُخل بأمن وسلامة المسافرين سواء فى صالات السفر أو أرض المهبط وفى محيط الطائرة أو فى الجو أثناء الرحلة.