حملة أمنية مكبرة بميدان طلعت حرب لإزالة الإشغالات وضبط الحركة المرورية

شنت مديرية أمن القاهرة، صباح اليوم الاثنين، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق والإدارة العامة لمرور القاهرة بميدان طلعت حرب، لرفع إشعالات الباعة الجائلين وضبط الحركة المرورية.

وقامت القوات بتعليق لافتات كبيرة على سيارات الأمن المركزى مكتوب عليها: "رجال الشرطة عيونك الساهرة تعاون معهم لتحقيق الأمن والأمان لك ولأولادك، عقيدة الشرطة تحقيق الأمن.. الولاء للوطن واانتماء للشعب"، لبث رسائل الطمأنية لدى الجمهور .

وناشدت القوات المواطنين المارة بالميدان عبر مكبرات الصوت بالالتزام بالأماكن الخاصة بالمشاة وعدم السير فى الأماكن المخصصة للسيارات .

>كما وصل كل من اللواء إيهاب رشدى مساعد مدير الأمن للمنطقة الغربية واللواء هانى جرجس مفتش المنطقة الغربية والعميد أيمن الدرديرى مأمور قسم قصر النيل لمتابعة الحملة .