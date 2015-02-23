تأجيل جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقضية “خلية الماريوت” لجلسة 8 مارس لتغيب متهم

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، ثانى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”، إلى جلسة 8 مارس مع استمرار التدابير الأحترازية فى اخلاء السبيل وهو المنع من السفر وتسليم فهمى جواز سفره.

و حضر المتهمون المخلي سبيلهم ومن بينهم محمد فهمي و باهر محمد ما عدا متهم المتهم أحمد عبد الرحمن المحبوس على ذمة قضية أخرى.

فيما طلب خالد أبو بكر تسليم فاضل جواز السفر المحبوس على إثره نظرًا لأن النيابة امتنعت عن تسليمه الجواز لأنه محبوس على ذمتها وطلب أيضًا صورة رسمية من وزارة الداخلية لتنازله عن الجنسية المصرية لاستفادة منها ورفع اسم بيتر جريس من قرار الاحالة نظرًا لترحيله إلى استراليا وطلب سماع نجيب ساويرس لسماعة كشاهد نفى فيما قال القاضى انة سوف يؤجلها ﻷقرار السابق لعدم حضور متهم أخر.

كانت محكمة النقض قد قضت فى يناير الماضى بقبول الطعن المقدم من 18 متهمًا بينهم أربعة أجانب من مراسلى قناة الجزيرة فى قضية “خلية الماريوت الإعلامية” على الحكم الصادر ضدهم، ما بين السجن المشدد مابين 3 و10 سنوات وبراءة اثنين آخرين شكلا، وفى الموضوع بنقضه، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .

وكانت المحكمة قد عاقبت غيابيا حجاج بيومى وأنس عبد الوهاب وخليل على وأحمد عبدة وحسن البنا أبو بكر وأحمد وخالد عبد الحميد عبد الحميد واورنج جود وجوزيت وهنا إيفرتى بالسجن عشر سنوات، وحضوريا المتهمين خالد عبد الرحمن ومحمد فاضل فهمى وباهر محمد وصهيب سعد وخالد محمد عبد الرؤف محمد وشادى عبد العظيم وبيتر جريستى بالسجن المشد 7سنوات، وبراءة أحمد عبد الحميد وأنس البلتاجى.