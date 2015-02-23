العثور على جثة مسن على رصيف سكة حديد سوهاج

تكثف أجهزة الأمن بسوهاج جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مسن علي رصيف محطة سكة حديد سوهاج.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطاراً من قسم شرطة أول سوهاج بورود بلاغ من قسم شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكة حديد سوهاج بالعثور علي جثة علي رصيف المحطة – دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد السادس من العمر طوله 170 سم قمحي البشرة أصلع الرأس ذو شعر أبيض ولحية طولية بيضاء اللون ويرتدي تيشيرت أزرق اللون ولا يرتدي ثمة ملابس آخري وملفوف بملاية زرقاء اللون ولا توجد ثمة متعلقات أو أوراق تحدد شخصيته ،وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ،ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي “سوهاج العام” ،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 777 إداري القسم لسنة 2015.

وبالعرض علي النيابة العامة قررت تكليف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة وبيان عما إذا كان هناك ثمة إصابات

> من عدمه وكذا وجود شبهة جنائية من عدمه.

وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد هوية المجني عليه وعما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك