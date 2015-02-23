تجديد حبس 4 طلاب إخوان 15 يوماً بالسويس بتهمة التحريض على العنف

قررت نيابة السويس، صباح اليوم الإثنين، تجديد حبس 4 طلاب إخوان من بينهم طالبين بجامعة الأزهر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف، واستهداف المنشآة الشرطية والتعدى على المنشآة الحيوية والخاصة وترويع المواطنين.

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة إن المتهمين صادر لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بعد أن ثبتت التحريات اشتراكهم فى تظاهرات الإخوان ومحاولة التعدى على سيارات الشرطة وأخرى سيارات خاصة بالمواطنين وترويع المارة بالشوارع وترديد هتافات معادية للدولة ومخالفة قانون التظاهر.