تجديد حبس 4 طلاب إخوان 15 يوماً بالسويس بتهمة التحريض على العنف

قررت نيابة السويس، صباح اليوم الإثنين، تجديد حبس 4 طلاب إخوان من بينهم طالبين بجامعة الأزهر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف، واستهداف المنشآة الشرطية والتعدى على المنشآة الحيوية والخاصة وترويع المواطنين.إعلان - Ads إعلان - Ads
قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة إن المتهمين صادر لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بعد أن ثبتت التحريات اشتراكهم فى تظاهرات الإخوان ومحاولة التعدى على سيارات الشرطة وأخرى سيارات خاصة بالمواطنين وترويع المارة بالشوارع وترديد هتافات معادية للدولة ومخالفة قانون التظاهر.