حبس 11 إخوانيا 4 أيام لارتكابهم 17 واقعة تفجيرات ببورسعيد

قررت النيابة العامة، حبس 11 متهما من العناصر الإخوانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد لهم فى المواعيد القانونية لارتكابهم 17 واقعة تفجيرات إرهابية خلال ذكرى 25 يناير الماضى.

يذكر أن ضباط الأمن الوطنى بالتعاون مع ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، تمكنوا من إحباط مخطط إرهابى لتفجير عدد من المنشآت الشرطية والحكومية ببورسعيد، وذلك عقب ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة وضبط المتهمين القائمين على تصنيع وزرع العبوات الناسفة.

وكان اللواء فيصل دويدار، قد تلقى إخطارا يفيد بأنه كان قد تم مؤخرا ضبط 5 خلايا إرهابية، منهم 16 ارتكبوا 17 واقعة إرهابية بالمحافظة ما بين تفجير محولات كهرباء وسيارات ضباط الشرطة والهيئات القضائية وغيرها من الوقائع، وبتعقب باقى الجناة الهاربين لضبطهم وتحديد هوية القائمين على تصنيع العبوات ومكان تصنيعها.

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 أشخاص انقسموا إلى مجموعتين، الأولى تضم 5 أشخاص لتصنيع القنابل والأخرى للتنفيذ، أحدهم الإخوانى بلال أسامة إبراهيم العزبى -والذى انفجرت به إحدى العبوات الناسفة حال قيامه بمحاولة زرعها بأحد محولات الكهرباء بنطاق حى المناخ.

وتبين أنهم اتخذوا من إحدى الوحدات السكنية بمنطقة مساكن عمر بن عبد العزيز ـــ دائرة قسم الزهور - وكراً لإعداد وتصنيع تلك العبوات الناسفة ومحدثات الصوت وبتفتيش الشقة، ضبط بداخلها على معمل إعداد ( مختبر كامل ) و6 قنابل معدة للتفجير ومواد متفجرة.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بقيامهم بتنفيذ 5 وقائع مختلفة واعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون خلال الأيام القادمة ارتكاب عدد من وقائع تفجير بعض السيارات والمواقع الشرطية والحكومية ببورسعيد خاصة عقب علمهم بضبط الخمس خلايا الإرهابية الأخيرة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة وسط إجراءات أمنية مشدد أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد فى المواعيد القانونية.