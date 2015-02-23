الرئيس اليمني يجتمع الاثنين بمحافظين جنوبيين وشماليين لأول مرة بعد عودته لعدن

يعقد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في وقت لاحق الإثنين، بمحافظة عدن (جنوبا) اجتماعاً يضم عدداً من المحافظين الجنوبيين والشماليين، وذلك لأول مرة منذ خروجه من العاصمة صنعاء، قبل يومين، لمناقشة التطورات السياسية التي تمر بها البلاد، بحسب مصدر رئاسي.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “الرئيس هادي سيرأس اجتماعاً يضم علي الديني محافظ حضرموت (كبرى المحافظات مساحة والواقعة جنوبي البلاد)، وشوقي هائل، محافظ تعز (كبرى المحافظات سكاناً، وسط)، ويحي الإرياني، محافظ إب (وسط)، وسلطان العرادة، محافظ مأرب (شرق)، وأحمد باحاج، محافظ شبوة (جنوب)، ومحمد ياسر، محافظ المهرة المحاذية للحدود العمانية (شرق)”.

ومحافظات إب وتعز ومأرب والمهرة كانت تابعة لليمن الشمالي قبل الوحدة مع الجنوب عام 1990.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع “سيكرّس للنقاش حول التطورات الأخيرة التي تشهدها اليمن خصوصاً بعد مغادرة الرئيس هادي منزله بصنعاء إلى عدن، أمس الأول السبت”.

وأضاف أن اللقاء سيناقش أيضاً “كيفية فرض الجانب الأمني في هذه المحافظات التي لا تخضع لسلطات جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ الـ21 من سبتمبر الماضي”.

وظهر هادي أمس الأحد، من محافظة عدن، وذلك لأول مرة منذ حصاره من قبل جماعة “أنصار الله” المعروفة بـ”الحوثي” في 22 يناير الماضي، حيث كان يمارس عمله بشكل طبيعي قبل هذا التاريخ.

وبث تلفزيون عدن، ووكالة الأنباء اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، صوراً لهادي، وهو يقود اجتماعاً في عدن، حضره عدد من المحافظين الجنوبيين.

وكان هادي قد أعلن تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، في أول بيان صادر عنه عقب مغادرته، صنعاء.