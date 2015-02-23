فرنسا تشرك حاملة طائراتها في العمليات ضد تنظيم داعش في العراق

اشركت فرنسا الاثنين حاملة طائراتها (شارل ديغول) في عمليات الائتلاف العسكري الدولي ضد داعش في العراق، بحسبما افادت مصادر من محيط وزير الدفاع.

وقال المصدر قبيل وصول وزير الدفاع جان ايف لودريان الى حاملة الطائرات ان “اشراك (شارل ديغول) في عملية شمال (الفرنسية في العراق) يبدأ اعتبارا من صباح اليوم” الاثنين.

وانطلقت مقاتلات رافال الفرنسية صباح الاثنين من حاملة الطائرات التي كانت تبحر على بعد مئتي كيلومتر شمال البحرين، باتجاه العراق.

ومن المفترض ان تصل المقاتلات الى هدفها في غضون ساعة ونصف الساعة من الطيران، وهو نصف الوقت الذي تتطلبه الرحلة من قاعدة الظفرة الاماراتية التي يستخدمها سلاح الجو الفرنسي.

وانطلقت حاملة الطائرات “شارل ديغول” في 13 يناير من تولون في جنوب فرنسا في مهمة تستغرق خمسة اشهر تقريبا، وهي ستمضي عدة اسابيع في الخليج الى جانب حاملة الطائرات الاميركية “يو اس اس كارل فينسون” في اطار الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب مصدر عسكري.

وستتجه حاملة الطائرات الفرنسية في اعقاب ذلك إلى الهند.